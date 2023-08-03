3 августа, 14:24,
обновлено 3 августа, 14:57

В Белгороде загорелся пассажирский автобус

Все пассажиры успели покинуть салон

БЕЛГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус загорелся на Преображенской улице в Белгороде, все пассажиры успели покинуть салон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 16:57 [мск] поступило сообщение о пожаре в автобусе на Преображенской улице в городе Белгороде. На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Как уточнили ТАСС в ведомстве, все пассажиры покинули салон.

Позже в пресс-службе сообщили, что в 17:07 была объявлена локализация пожара, в настоящее время пожар полностью ликвидирован. "Предварительная причина происшествия - неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства", - добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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