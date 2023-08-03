В Адыгее возбудили уголовное дело по факту истязания ребенка

Его доставили в больницу

МАЙКОП, 3 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело по факту истязания четырехлетнего ребенка сожителем его матери в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Мальчик госпитализирован, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В медучреждение Майкопа из аула Новая Адыгея Тахтамукайского района доставлен малолетний ребенок с многочисленными телесными повреждениями, он госпитализирован. Установлено, что телесные повреждения малолетнему нанес сожитель его матери. По факту истязания Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что множественные удары по голове и туловищу мужчина наносил мальчику деревянной палкой. После совершения преступления мужчина покинул место жительства и скрылся.

Следователи допрашивают мать ребенка, местонахождение истязавшего ребенка мужчины устанавливается. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Александра Липало, добавили в пресс-службе ведомства.