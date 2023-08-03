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Военная операция на Украине

Силовики обнаружили мины и гранатомет в схронах в Славяносербском районе ЛНР

Боеприпасы уничтожили на месте сотрудники инженерной службы Росгвардии

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили два тайника с боеприпасами и гранатометом в двух населенных пунктах Славяносербского района ЛНР, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

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В поселке Фрунзе правоохранителями в бывшей насосной станции обнаружены и изъяты более 30 мин, около 60 гранат, три выстрела к термобарической фугасной гранате, взрыватели к минам и гранатометным выстрелам, 187 патронов калибра 7,62 мм и другое. Во втором тайнике - в лесу в районе села Обозное - обнаружен, в частности, ручной противотанковый гранатомет.

Оружие и боеприпасы правоохранители обнаружили совместно с бойцами Росгвардии. Боеприпасы уничтожили на месте сотрудники инженерной службы Росгвардии, гранатомет направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД России по ЛНР, проводится проверка. 

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