Верховный суд ликвидировал "Народно-патриотическую партию - власть народу"

Как следует из материалов дела, партия сменила адрес своего нахождения, не уведомив Минюст, вследствие чего не получала корреспонденцию и не могла реагировать на выносимые ей замечания

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным решение о ликвидации "Народно-патриотической партии - власть народу". Это следует из информации, размещенной на официальном сайте суда.

"Выводы суда, изложенные в обжалуемом решении о наличии оснований для ликвидации партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений, мотивированы, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству", - говорится в судебном акте.

Как следует из материалов дела, партия сменила адрес своего нахождения, не уведомив Минюст, вследствие чего не получала корреспонденцию и не могла реагировать на выносимые ей замечания. В иске министерства отмечались и другие формальные нарушения деятельности партии, которые, как установил суд, не были устранены в отведенный срок.

Верховный суд в 2022 году запретил деятельность 12 партий, религиозных движений, СМИ и НКО. В частности, судом были удовлетворены иски Генеральной прокуратуры России о признании "Партии исламского возрождения Таджикистана" террористической организацией, ликвидированы партия "Добрых дел" и "Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России ("Оплот России")". По иску Роскомнадзора судом была изъята лицензия у сайта "Новой газеты".