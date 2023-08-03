В Екатеринбурге на улице обнаружили тело мужчины

Его пятилетнюю дочь ранее нашли без присмотра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Полиция обнаружила тело мужчины, пятилетнюю дочь которого в среду вечером нашли без присмотра в районе Эльмаш в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее представитель ГУ МВД сообщал, что жители Екатеринбурга нашли на улице Баумана пятилетнюю девочку, которая долгое время находилась на улице без присмотра. "Сегодня вечером на улице Таганской в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в ходе поисковых мероприятий найдено тело мужчины, пятилетняя дочь которого накануне находилась продолжительное время без присмотра взрослых на Эльмаше. <…> Гражданская супруга погибшего уже опознала отца по фотографии", - отметил он, добавив, что на месте работает следственно-оперативная группа.

Мужчина был ранее судим за причастность к незаконному обороту наркотиков. "По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование", - добавил Горелых. Он также опроверг распространяемую в соцсетях информацию о возвращении девочки в семью. По его словам, ребенок находится в социальном детском учреждении и пробудет в нем до окончания разбирательства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону добавили, что следователи также устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

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