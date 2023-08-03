В Коми арестовали участников группы, которые похитили у пожилых граждан 1,5 млн рублей

Правоохранители выявляют другие эпизоды преступной деятельности обвиняемых

СЫКТЫВКАР, 3 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли деятельность группы, участники которой похитили 1,5 млн рублей у пожилых граждан. Арестован 25-летний участник группы, двое 16-летних подельников-курьеров помещены под домашний арест, сообщило следственное управление СК РФ по Коми.

"Следственным отделом по Ухте СУ СК России по Республике Коми расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины и двух его 16-летних подельников, обвиняемых в мошеннических действиях, совершенных организованной группой в отношении пожилых граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ - 4 эпизода). Сегодня судом в отношении фигурантов избраны меры пресечения: 25-летнему - в виде заключения под стражу, 16-летним - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 июля соучастники совершили мошеннические действия в отношении четырех местных жительниц в возрасте 81-94 лет. Общая сумма похищенных денежных средств составила 1,5 млн рублей. Злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали им о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и им нужны деньги на лечение. Оказывая психологическое давление, преступники не давали пожилым людям времени связаться с родственниками и осмыслить происходящее. В роли курьеров выступили фигуранты настоящего уголовного дела. Они пришли по адресам, которые указали потерпевшие, и забрали у женщин их накопления. После этого зачислили деньги на подконтрольные организаторам абонентские номера, к которым привязаны банковские счета, оставив себе в качестве вознаграждения процент от перечисленной суммы.

Правоохранители выявляют другие эпизоды преступной деятельности обвиняемых.