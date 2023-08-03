СК с начала года расследовал более 10 тыс. дел, связанных с киберпреступлениями

Председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на необходимость активизации работы по возмещению вреда, причиненного преступлениями

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следственный комитет расследовал с начала этого года более 10,5 тыс. уголовных дел в сфере IT-технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета подчеркнул важность деятельности по раскрытию киберпреступлений, число которых неуклонно возрастает. Итогом работы ведомства в первом полугодии стало расследование свыше 10,5 тыс. таких деяний, совершенных с применением современных цифровых технологий, в том числе криминальных атак на социально уязвимых граждан с использованием методов социальной инженерии", - говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин в четверг провел в режиме конференц-связи оперативное совещание, основной темой которого стали итоги работы территориальных следственных органов за шесть месяцев этого года.

Он обратил внимание на необходимость активизации работы по возмещению вреда, причиненного преступлениями. "По уголовным делам, переданным в суд с обвинительным заключением о преступлениях, причинивших материальный вред, не принимаются надлежащие меры к его возмещению в Рязанской, Самарской, Смоленской, Псковской областях. В связи с этим глава СК России поручил подчиненным принимать результативные меры по возмещению причиненного государству и гражданам ущерба, особенно на начальной стадии расследования", - отметили в СК.