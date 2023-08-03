3 августа, 15:58,
обновлено 3 августа, 16:50

СМИ: культурный фестиваль в пригороде Стокгольма завершился беспорядками

Как сообщают газеты Aftonbladet и Dagens nyheter, а также телеканал TV 4, для их ликвидации на место прибыли как минимум 100 сотрудников полиции

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. Фестиваль культуры "Эритрея Скандинавия" в пригороде Стокгольма Йэрвафэлтет завершился масштабными баталиями сторонников и противников эритрейской власти. Как сообщают газеты Aftonbladet и Dagens nyheter, а также телеканал TV 4, для ликвидации беспорядков на место прибыли как минимум 100 сотрудников полиции.

Как сообщают издания, во время битвы участники кидались камнями и задействовали дреколье. Среди участников фестиваля и прибывших полицейских есть раненые, однако сама полиция не подтверждает эту информацию.

Как сообщает телеканал SVT cо ссылкой на очевидцев, для ликвидации беспорядков на место прибыли как минимум 100 сотрудников полиции, в том числе особого назначения. На помощь им выдвинулись также сотрудники службы спасения. Автомобильное движение в районе проведения фестиваля было перекрыто.

Позже полиция сообщила на своем сайте, что задержала 100 человек. По сведениям СМИ, четыре человека находятся в больнице с тяжелыми травмами, трое - с легкими.

Фестиваль проводится с 1990-х годов. 

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Швеция
© Информационное агентство ТАСС
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