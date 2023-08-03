В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех регионах на юго-востоке и севере Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первоначально тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях в 18:21 (совпадает с мск). В течение почти 40 минут красная зона расширилась на Кировоградскую и Николаевскую области. Сирены звучали в течение почти часа.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Во время нее сообщений о происшествиях не поступало.

В новость были внесены изменения (19:45 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.