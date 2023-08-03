В Саратовской области суд снизил на 3 млн сумму взыскания с осужденного экс-главы района

Сумма достигла 4,5 млн рублей

САРАТОВ, 3 августа. /ТАСС/. Саратовский областной суд снизил сумму взыскания почти на 3 млн рублей с осужденного экс-главы Федоровского района Алексея Наумова - с 7,4 млн до 4,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В апреле бывшего главу района признали виновным в превышении полномочий и приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в размере 7,4 млн рублей и постановил взыскать их с Наумова в доход бюджета муниципального образования.

"Стороной защиты была подана апелляционная жалоба, в которой она выражала несогласие с приговором суда первой инстанции, просила его отменить, а Наумова - оправдать. Сторона обвинения сочла назначенное наказание несправедливым и просила усилить его. Саратовский областной суд, рассмотрев уголовное дело, уменьшил сумму, подлежащую взысканию с Наумова, до 4 503 470 рублей. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что не позднее 24 сентября 2021 года будучи главой района Наумов организовал снос двух многоквартирных домов в селе Мунино без признания их аварийными. При этом в полномочия главы района не входило принятие решения по распоряжению муниципальным имуществом, в том числе этих домов. В октябре-ноябре 2021 года дома разобрали. В результате муниципалитету был причинен ущерб на 7,4 млн рублей.