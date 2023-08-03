На одной из дорог Ставрополья ограничили движение из-за селевого потока

Речь идет о части дороги Светлоград - Благодарный - Буденновск

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. На Ставрополье из-за селевого потока произошло подтопление проезжей части дороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. Движение транспорта ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД.

"В связи с негативными погодными условиями произошло подтопление проезжей части автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск, из-за селевого потока ограничено движение на 108-м км трассы, вблизи села Сотниковского", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение движения введено в 18:00 мск. О возобновлении движения и нормализации дорожных условий сообщат дополнительно.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 3 и 4 августа на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 м/с.