3 августа, 16:04

На одной из дорог Ставрополья ограничили движение из-за селевого потока

Речь идет о части дороги Светлоград - Благодарный - Буденновск

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. На Ставрополье из-за селевого потока произошло подтопление проезжей части дороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. Движение транспорта ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД.

"В связи с негативными погодными условиями произошло подтопление проезжей части автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск, из-за селевого потока ограничено движение на 108-м км трассы, вблизи села Сотниковского", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение движения введено в 18:00 мск. О возобновлении движения и нормализации дорожных условий сообщат дополнительно.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 3 и 4 августа на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 м/с. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация