Боксера Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних

Он пробудет под стражей до 26 сентября

ТАСС, 3 августа. Российского боксера, чемпиона России и чемпиона СНГ Артура Осипова арестовали в рамках уголовного дела о совершении развратных действий с несовершеннолетними. Он пробудет под стражей до 26 сентября, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Тамбовской области.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. В настоящее время он находится в СИЗО", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Осипова задержали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста). Эту информацию также подтвердил собеседник агентства в боксерских кругах.

Артур Осипов - чемпион России и чемпион СНГ, мастер спорта России (2011). Родился в Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом "Черная молния".