В Свердловской области двое мужчин избили девушку на улице

Задержанные ранее были судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. В Каменске-Уральском Свердловской области двое мужчин избили девушку 2004 года рождения. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как двое мужчин бросают девушку в фонтан, бьют и кидаются в нее продуктами.

"Вечером 2 августа с заявлением в дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница 2004 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности двоих неизвестных, которые 1 августа, находясь в районе дома 10 по улице Строителей, нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое ранее судимых местных жителей", - отметил он.

Задержанные 1991 и 1993 годов рождения ранее были судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. Горелых также отметил, что распространяемая в соцсетях информация о том, что мужчины якобы вернулись из зоны специальной военной операции, не соответствует действительности. По словам представителя ГУ МВД, задержанные не имеют отношения к военной службе.

Мужчины пояснили, что во время конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. "Мотивацией такого поступка стал непонравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами", - отметил Горелых, добавив, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).