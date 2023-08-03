В Оренбурге трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов у здания школы

Пострадавших госпитализировали

ТАСС, 3 августа. Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов у здания школы № 67 в Оренбурге. Пострадавших госпитализировали, сообщила пресс-служба администрации города.

"По данным Единой дежурно-диспетчерскую службы Оренбурга, из службы 112 в 20:03 (18:03 мск) 3 августа поступило сообщение об обрушении строительных лесов у здания школы № 67 на улице Всесоюзной областного центра. Пострадали трое рабочих. Была вызвана скорая, пострадавших оперативно госпитализировали", - сообщили в администрации.

По информации ведомства, на место приехали представители подрядной организации и администрации города и школы - заказчика строительно-ремонтных работ. Там работают сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.