В Архангельской области бывший главврач больницы получил условный срок за взятку

Ему назначили пять лет лишения свободы

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Бывший исполняющий обязанности главного врача Шенкурской центральной районной больницы получил пять лет лишения свободы условно по делу о взятке и присвоении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Экс-главврача обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

"Виноградовский районный суд <…> признал виновным бывшего исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ "Шенкурская центральная районная больница". <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказано в сообщении.

Суд установил, что в 2021-2022 годах главврач и его заместитель на выделенные из регионального бюджета деньги купили квартиру для служебного пользования по завышенной цене (около 1,3 млн рублей), при том, что оба знали, что помещение не оборудовано исправными коммуникациями и не подключено к системам инженерного обеспечения. Около 280 тыс. рублей подсудимый присвоил.

После обвиняемый потребовал от коммерсантов передать ему 10% от общей суммы контрактов на капремонт здания больницы в сумме свыше 43 млн рублей за своевременное принятие работ, в том числе выполненных не в полном объеме и ненадлежащего качества. Так руководитель больницы получил в качестве взятки 1 млн рублей. Оставшуюся часть взятки в размере 3,3 млн рублей обвиняемый не смог получить, поскольку был задержан.