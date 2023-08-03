Самарское ГУ МВД подтвердило задержание главы регионального Минздрава

Асланбека Майрамукаева подозревают в мошенничестве

САМАРА, 3 августа. /ТАСС/. Замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев задержан по подозрению в мошенничестве, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что по делу о мошенничестве задержаны министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что в министерстве здравоохранения области проходят обыски. Telegram-канал Baza сообщал, что Бенян был отпущен после допроса.

"Сегодня на территории городского округа Самара сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. Оперативные мероприятия полицейскими проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Ранее региональные СМИ сообщали, что заместитель главврача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Алексей Ошурков задержан в рамках уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблению полномочиями. В октябре 2021 года он заключил контракт с одной из коммерческих организаций на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% выше среднерыночной стоимости.