3 августа, 16:58

Самарское ГУ МВД подтвердило задержание главы регионального Минздрава

Правительство Самарской области/ CC BY 4.0
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян
© Правительство Самарской области/ CC BY 4.0

Асланбека Майрамукаева подозревают в мошенничестве

САМАРА, 3 августа. /ТАСС/. Замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев задержан по подозрению в мошенничестве, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Читайте также
Источник сообщил о проведении обысков в Министерстве здравоохранения Самарской областиГубернатор Самарской области прокомментировал обыски в региональном Минздраве

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что по делу о мошенничестве задержаны министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что в министерстве здравоохранения области проходят обыски. Telegram-канал Baza сообщал, что Бенян был отпущен после допроса.

"Сегодня на территории городского округа Самара сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. Оперативные мероприятия полицейскими проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Ранее региональные СМИ сообщали, что заместитель главврача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Алексей Ошурков задержан в рамках уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблению полномочиями. В октябре 2021 года он заключил контракт с одной из коммерческих организаций на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% выше среднерыночной стоимости. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация