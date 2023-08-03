В Астрахани произошел пожар в нежилом доме

Площадь возгорания составила 264 кв. м

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. В Кировском районе Астрахани произошел пожар в нежилом доме. Площадь пожара составляет 264 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 19:35 (18:35 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании нежилого дома в Кировском районе города Астрахани, ул. Пестеля, 5. Площадь загорания составляет 264 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

В 21:54 (20:54 мск) пожар локализовали, а в 22:06 (21:06 мск) - ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал.

Отмечается, что на месте от МЧС региона работают 7 единиц техники и 25 человек личного состава.

В новость были внесены изменения (21:24 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.