3 августа, 17:25,
обновлено 3 августа, 17:39
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому

По словам Алексея Кулемзина, есть раненые

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удары по западу Донецка, ранены мирные жители. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"По предварительной информации, в результате обстрелов есть раненные в Кировском районе по ул. Абакумова и в пгт Старомихайловка. Данные уточняются", - написал он в Telegram-канале.

По его информации, был зафиксирован прилет в многоквартирный дом на улице Абакумова, повреждены оконные блоки и стена.

Позднее он уточнил, что в Старомихайловке была ранена мирная жительница. "По дополнительной информации в результате обстрела пгт Старомихайловка получила ранение женщина 1960 года рождения", - добавил Кулемзин. 

Теги:
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