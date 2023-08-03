3 августа, 17:33
Дело полковника Захарченко

Суд оставил в силе приговор экс-полковнику МВД Захарченко за взятки на 1,4 млрд рублей

Пресс-служба пресненского суда/ ТАСС
Дмитрий Захарченко
© Пресс-служба пресненского суда/ ТАСС

В 2022 году ему назначили 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе 16-летний приговор бывшему руководителю управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко по делу о получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Московский городской суд оставил приговор экс-полковнику МВД без изменения. 3 августа 2023 года Московский городской суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор районного суда в отношения Д.В. Захарченко, В.В. Белевцова, В.В. Критинина и В.А. Маркелова. Суд прекратил производство по делу в отношении В.А. Маркелова в связи с его смертью. Приговор Пресненского районного суда города в части сроков лишения свободы в отношении Д.В. Захарченко, В.В. Белевцова, В.В. Критинина оставлен без изменения", - сказала представитель суда.

17 мая 2022 года суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. На скамье подсудимых, помимо Захарченко, находились еще три человека: бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также бизнесмен, совладелец группы компаний "1520" Валерий Маркелов. Белевцов и Критинин осуждены на семь лет колонии строгого режима каждый, Маркелов получил восемь лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Как сообщали в пресс-службе СК, следствием было установлено, что в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной преступной группы, контролировавшей несколько юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко помогал им уйти от ответственности и не попасть в поле зрения контролирующих органов. Адвокаты Белевцов и Критинин выступали посредниками во взяточничестве.

Всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей. Кроме того, по данным следствия, в 2015 году Захарченко получил от одного из предпринимателей взятку в виде оплаты проживания в гостиничных комплексах в Сочи на общую сумму 844 тыс. рублей. Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.

Захарченко 10 июня 2019 года уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишен звания и госнаград. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода. 

Теги:
РоссияДело полковника Захарченко
© Информационное агентство ТАСС
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