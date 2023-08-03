3 августа, 17:35

В Дагестане в результате ДТП с грузовиком погибли три человека

Среди них есть ребенок

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Дагестане. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"На автодороге Ставрополь - Прохладный - Моздок - Кизляр - Крайновка на территории Кизляра произошло столкновение автомобиля Dodge с грузовым автомобилем "Камаз". В результате автоаварии, предварительно, водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего и личности участников аварии выясняются. 

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© Информационное агентство ТАСС
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