На Тайване отменили более 120 авиарейсов из-за тайфуна "Канун"

По данным Центрального информационного агентства острова, среди них 80 внутренних рейсов и еще 46 в города материкового Китая и в зарубежные страны

ГОНКОНГ, 3 августа. /ТАСС/. Авиакомпании отменили по меньшей мере 126 авиарейсов на Тайване из-за тайфуна "Канун". Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, среди них 80 внутренних рейсов и еще 46 в города материкового Китая и в зарубежные страны.

Кроме того, временно ограничено паромное сообщение между Тайванем и расположенными рядом архипелагами. В общей сложности отменено 155 таких рейсов в четверг и пятницу. Из-за обрыва проводов и других аварий без электроснабжения остались около 1,7 тыс. тайваньских домохозяйств.

В настоящее время тайфун находится в 290 км к северо-востоку от Тайваня. Скорость порывов ветра в его центре достигает 53 м/с. Ожидается, что в ночь на пятницу он будет ближе всего к Тайваню, однако через несколько часов тайфун изменит направление движения и начнет удаляться на северо-восток от острова.

Ранее "Канун" ударил по самой южной японской префектуре Окинава. По последним данным, там погибли два человека, еще 58 пострадали.