3 августа, 18:10,
обновлено 3 августа, 18:18

В Астрахани произошел пожар на хозпостройке и складе

Общая площадь возгорания составила 600 кв.м

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Хозяйственная постройка и складское помещение горят в Советском районе Астрахани. Общая площадь возгорания составляет 600 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 20:48 (19:48 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки и складского помещения на общей площади 600 кв.м. в Советском районе г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 166. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС отметили, что есть угроза распространения огня.

Жителей Астраханской области предупредили о возможном запахе гари из-за пожаров в городе. "В связи с возгоранием в Кировском и Советском районах Астрахани и с учетом северо-восточного направления ветра возможно распространение запаха гари на территориях ГО г. Астрахань и в Приволжском муниципальном районе", - говорится в сообщении регионального ведомства. Населению рекомендовано не открывать окна, закрывать окна и форточки увлажненной тканью. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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