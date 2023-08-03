3 августа, 18:11

Спасатели обнаружили тела двух человек в зоне схода оползня в высокогорной Грузии

Их направили на экспертизу

ТБИЛИСИ, 3 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы "Сансет Шови" в высокогорном крае Рача. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Грузии.

"Во время обработки земли спасатели нашли тела двух человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Тела уже отправлены на экспертизу. Были ли погибшие иностранцами или местными отдыхающими, пока не известно.

Оползень сошел на территории гостиницы "Сансет Шови" в четверг днем. В результате были повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции. По последней информации, спасателям удалось вывезти в безопасное место до 70 человек.

В зоне бедствия работают до 400 спасателей, а также заместители главы МВД Иосиф Челидзе и Георгий Бутхузи и глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили. Спасательные работы продолжаются. 

Теги:
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