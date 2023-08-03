Мэр Горловки рассказал о целенаправленных ударах ВСУ по коммунальным работникам

Иван Приходько отметил, что сотрудники коммунальных служб обеспечены бронежилетами

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), в том числе снайперы, целенаправленно бьют по работникам коммунальных служб, которые занимаются ремонтными работами в Горловке в Донецкой Народной Республике. При этом работники обеспечены бронежилетами, заявил ТАСС глава города Иван Приходько.

"Невозможно обеспечить безопасность коммунальщиков, которые работают, например, на кровле по линии фронтами. Они обеспечены бронежилетами, каски не надевают. ВСУ во многих случаях видят работу коммунальщиков и бьют целенаправленно, в том числе и снайперы. Особенно это касается поселков Гольмовский, Никитовка, Шахты Гагарина. Это линия фронта - они все видят", - сказал Приходько после церемонии открытия памятника командиру дивизиона Донбасса, Герою России Ольге Качуре (позывной Корса) в Новокузнецке.

Он добавил, что на данный момент невозможно оценить ущерб, который нанесен городу в результате военных действий. При этом интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры в Горловке не позволяет полноценно восстанавливать социальные объекты. "Мы планировали мероприятия с губернатором Кузбасса [Сергеем Цивилевым] на 2023 год, начали работать, но на ходу все меняется, потому что повреждаются еще более социально значимые объекты. Допустим, мы восстанавливаем поврежденную школу, но в это время повреждают больницу. Мы снимаем людей, начинаем восстанавливать больницу", - добавил Приходько.

В июне 2022 года было подписано соглашение между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С начала СВО регион отправил на Донбасс сотни тонн различной гуманитарной помощи, также поставляет оборудование и расходные материалы в местную больницу. Сергей Цивилев сообщал, что в числе первоочередных вопросов - обеспечение бесперебойного водоснабжения Горловки. Также город в ДНР является побратимом кемеровского Прокопьевска.