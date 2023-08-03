3 августа, 18:22

Неизвестный бросил в машину в Москва-сити страйкбольную гранату

В результате происшествия пострадавших нет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в Москва-сити угрожал водителю элитной иномарки пистолетом и бросил в салон автомобиля страйкбольную гранату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 20:10 в полицию поступило сообщение о хлопке в 1-м Красногвардейском проезде", - сообщили в столичном главке.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет. "Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся", - сообщили в ведомстве. Полиция ищет правонарушителя, добавили там.

В результате происшествия пострадавших нет.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

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