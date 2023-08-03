3 августа, 18:54,
обновлено 3 августа, 18:55

Бросившего гранату в иномарку у Москва-Сити мужчину задержали

Владимир Гердо/ ТАСС, архив
© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

Сотрудникам полиции понадобилось менее двух часов для установления местонахождения подозреваемого

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который кинул страйкбольную гранату в иномарку у Москва-Сити. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Москве.

"Московскими полицейскими задержан мужчина, совершивший противоправные действия в 1-м Красногвардейском проезде", - сообщили в столичном главке.

Там отметили, что сотрудникам полиции понадобилось менее двух часов для установления местонахождения подозреваемого. "Он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет", - сообщили в столичном главке полиции.

Мотивы действия правонарушителя устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что злоумышленник скрылся с места происшествия на метро, но был задержан в районе проспекта Вернадского. 

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© Информационное агентство ТАСС
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