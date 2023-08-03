В Подмосковье в отношении глав УК возбудили уголовные дела из-за долгов за электричество

Инциденты произошли в Химках и Солнечногорске

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. В Подмосковье в отношении руководителей двух управляющих компаний возбудили уголовные дела из-за долов за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Мосэнергосбыт".

"По заявлению АО "Мосэнергосбыт" правоохранительные органы Москвы и Подмосковья возбудили два уголовных дела против управляющих компаний, которые перечисляли платежи жителей сторонним компаниям и в результате накопили задолженность за электроэнергию в сумме 57 млн рублей. Первое дело возбуждено УМВД России по городскому округу Химки в отношении управляющей компании ООО "Азбука уюта". Сотрудникам правоохранительных органов удалось доказать факт того, что управляющая организация получала денежные средства от добросовестных граждан за коммунальные ресурсы и не перечисляла их ресурсоснабжающим компаниям", - значится в сообщении.

Второе уголовное дело возбуждено СО ОМВД России по городскому округу Солнечногорск в отношении управляющей компании МКП "ИК ЖКХ". В ходе следственных действий был установлен факт перевода денежных средств потребителей жилищно-коммунальных услуг иным юридическим лицам, не имеющим отношения к поставке ресурсов.

"АО "Мосэнергосбыт" усилит работу по подготовке обращений в правоохранительные органы для проведения дальнейшей проверки в отношении руководителей и сотрудников компаний-должников. Данная работа проводится прежде всего в целях обеспечения защиты прав и интересов добросовестных граждан-потребителей коммунальных услуг, а также в интересах компании, для обеспечения стабильного и бесперебойного энергоснабжения на территории города Москвы и Московской области", - сказали в пресс-службе.

Компания напоминает о необходимости соблюдения сроков оплаты поставленной электроэнергии и отмечает, что противоправные действия недобросовестных организаций неминуемо станут основанием для обращения гарантирующего поставщика в правоохранительные органы.

"АО "Мосэнергосбыт" - крупная энергосбытовая компания России, реализующая около 8,6% всей потребляемой в стране электроэнергии. Как гарантирующий поставщик электроэнергии на территории московского региона "Мосэнергосбыт" поставляет электрическую энергию на 404,6 тыс. объектов предприятий и организаций и более 8,9 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области", - заключили в пресс-службе.