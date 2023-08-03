3 августа, 20:08
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о повреждении четырех домов в Донецке от ударов ВСУ

Врио главы ДНР уточнил, что по территории республики ВСУ выпустили 223 боеприпаса из ствольной артиллерии калибром 155 мм

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Четыре дома в Кировском районе Донецка получили повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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"Повреждения получили четыре жилых дома в Кировском районе столицы региона", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что по территории республики ВСУ выпустили 223 боеприпаса из ствольной артиллерии калибром 155 мм, зафиксировано 70 обстрелов.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ранения в результате ударов получили мужчина в Донецке, женщина в Старомихайловке и еще один мужчина в Ясиноватой. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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