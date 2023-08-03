Главу УК-должника МОЭК приговорили к условному лишению свободы

Ущерб ПАО "МОЭК" составил более 79 млн рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Суд в Москве назначил условный срок руководителю управляющей компании за долги за поставленные ресурсы перед ПАО "МОЭК", сообщили в пресс-службе компании.

По ее информации компании, соответствующее решение вынес Останкинский суд Москвы в отношении генерального директора управляющей компании в сфере ЖКХ ООО НПФ "Демотех". Приговором по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) ему назначено лишение свободы сроком на два года условно.

"Это первый вынесенный судом приговор о лишении свободы руководителя управляющей организации - должника за долги за поставленные тепловые ресурсы перед ПАО "МОЭК", - говорится в распространенном сообщении.

Дело в отношении руководителя ООО НПФ "Демотех" было возбуждено по заявлению ПАО "МОЭК" в мае 2020 года. Как следует из материалов следствия, с середины 2018 года до середины 2019 года УК получила от жителей домов свыше 102 млн рублей, а в адрес поставщика ресурса перечислила только 19 млн рублей. Ущерб ПАО "МОЭК" составил более 79 млн рублей, добавили в пресс-службе.

"Демотех" является одним из крупных должников за поставленные коммунальные ресурсы, ПАО "МОЭК" неоднократно взыскивала в судебном порядке задолженность с этой управляющей компании.

Всего, по данным пресс-службы, расследуется 16 уголовных дел по фактам неплатежей за тепло по ст. 165 УК РФ и ст. 159 УК РФ (мошенничество). В частности, идет расследование в отношении руководства ООО УК "Дом-мастер" и ООО УК "Городская", а также ООО "УК ЮНИ-ДОМ", ООО "Монолит", ООО "Управляющая компания экологический фактор", ООО "УК Стройпрактик".