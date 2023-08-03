В Грузии сообщили, что порядка 50 человек не выходят на связь в зоне оползня

В результате поисково-спасательных работ у гостиницы "Сансет Шови" в высокогорном крае Рача ранее были найдены тела двух человек

ТБИЛИСИ, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели не могут установить связь примерно с 50 людьми, которые находились в зоне схода оползня у гостиницы "Сансет Шови" в высокогорном крае Грузии Рача. Об этом сообщил министр регионального развития и инфраструктуры республики Ираклий Карселадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2.

"К этому моменту до 70 граждан уже вывезены из зоны стихии, 152 человека идентифицированы. Они находятся в безопасности вместе со спасателями и сотрудниками полиции. Они обеспечены всем необходимым и завтра запланирован их вывоз. Вместе с тем есть примерно 50 человек, с которыми не удается установить связь", - сказал он.

МВД Грузии уже задействовало горячую линию для людей, владеющих информацией о лицах пропавших без вести после оползня.

Оползень сошел на территории гостиницы "Сансет Шови" в четверг днем. В результате были повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции. По последней информации, спасателям удалось вывезти в безопасное место до 70 человек. В результате поисково-спасательных работ были найдены тела двух человек.

В зоне бедствия работают до 400 спасателей, а также заместители главы МВД Иосиф Челидзе и Георгий Бутхузи и глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили. Спасательные работы продолжаются.