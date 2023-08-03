В Чехии задержали водителя, перевозившего 30 нелегальных беженцев из Сирии

Среди них было двое детей

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Полиция задержала у города Усти-над-Лабем на северо-западе Чехии водителя, перевозившего в автофургоне, рассчитанном на транспортировку 9 человек, 30 нелегальных беженцев из Сирии, пытавшихся через территорию республики проникнуть в Германию. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Вероника Гишплерова, слова которой привел новостной портал Idnes.

"Полиция у города Усти-над-Лабем на скоростной автотрассе в сторону Германии остановила сильно перегруженный автофургон. В нем находились 30 нелегальных беженцев из Сирии. Водитель машины, пытавшийся провезти их в ФРГ, задержан", - отметила она. Среди беженцев было двое детей.

Нелегальные беженцы проникли в Чехию из Словакии, куда будут возвращены. Водитель автофургона обвинен в организации незаконного пересечения государственной границы. Ему грозит до восьми лет заключения.