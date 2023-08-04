В одном из поселений Кубани после града ввели режим ЧС

В результате непогоды повреждены 236 домовладений

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Власти Апшеронского района Краснодарского края ввели режим локального ЧС на территории Черниговского сельского поселения, где от града пострадало 236 домовладений. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.

"Сегодня в Апшеронском районе наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом. <…> Исполняющий обязанности главы муниципального образования Апшеронский район Александр Панюта провел заседание штаба по предотвращению и ликвидации ЧС, в ходе которого было принято решение о введении локального ЧС на территории Черниговского сельского поселения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 20:00 мск пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба.

В ГУ МЧС сообщали, что специалисты проводят обследование поврежденных домов, организована работа 20 комиссий. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили об ухудшении погоды на территории региона до 4 августа, прогнозировались ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.