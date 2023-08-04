3 августа, 21:48

В Подмосковье после столкновения машины с лошадью погиб пассажир

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Иномарка столкнулась с бежавшей по дороге лошадью в Подмосковье, в результате пассажир автомобиля погиб. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 20-м км автодороги "Соболево - Цюрупа - Конобеево - Барановское" водитель Renault Logan совершил наезд на бежавшую по дороге лошадь. В результате столкновения пассажир иномарки погиб до приезда скорой помощи", - сказал собеседник агентства, добавив, что ДТП произошло в ночь на среду.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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