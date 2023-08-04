На Камчатке возбудили уголовное дело о жестокости при воспитании в детском лагере

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет

ТАСС, 4 августа. Следственные органы Камчатки возбудили уголовное дело о ненадлежащем и жестоком воспитании несовершеннолетнего в детском лагере "Металлист", сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей работником детского учреждения по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении. Санкция за нарушение этой статьи предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

По версии следствия, вечером 1 августа работник детского лагеря в поселке Паратунка Елизовского района "в унизительной форме и в присутствии других детей применил в отношении 15-летнего подростка недопустимые способы воспитания, связывая ему руки и ноги, причинив тем самым физическую боль и нравственные страдания".

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, предположительно сделанная в детском лагере, на которой запечатлено, как молодые люди хватают за волосы связанного мальчика. Автор публикации заявила, что на кадрах - ее ребенок, а видео ей прислал его друг. Прокуратура и министерство образования Камчатки начали проверку, инструктор по физкультуре был уволен.