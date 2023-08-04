Тайфун "Канун" может направиться на юго-запад Японии 7 августа

В Национальном метеорологическом управлении предполагают, что он может приблизиться к островам Кюсю и Сикоку

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Тайфун "Канун", который с начала нынешней недели охватил территорию префектуры Окинава на юге Японии, может 7 августа начать движение к юго-западному региону страны и приблизиться к крупным островам Кюсю и Сикоку. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление.

Ранее из-за последствий тайфуна на Окинаве погибли 2 человека, еще 64 жителя префектуры получили травмы. Кроме того, около 54 тыс. местных домов все еще остаются без электричества из-за разрывов линий электропередачи, вызванных шквальным ветром.

По прогнозам синоптиков, до конца недели на юге Японии может выпасть до 200 мм осадков. Скорость ветра в центральной части тайфуна составляет около 35 м/с с порывами до 50 м/с.