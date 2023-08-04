В Приморье рухнул автомобильный мост

ЧП произошло на 6 км дороги "Подъезд к селу Иннокентьевка"

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморском крае рухнул во время дождей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Инцидент произошел ночью 4 августа на 6 км автомобильной дороги "Подъезд к селу Иннокентьевка". "В момент обрушения по мосту двигалось транспортное средство Nissan Note, которое с водителем и одним пассажиром в салоне упало в место разлома. Для установления обстоятельств произошедшего и координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор", - говорится в сообщении. Уточняется, что люди при падении не пострадали. На месте круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, создается временный объезд.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья, дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями.

В Приморском крае второй день идут дожди различной интенсивности. Согласно выпущенному ранее штормовому предупреждению синоптиков, в регионе может выпасть до 100 мм осадков. Как подтвердили ТАСС в администрации Лесозаводска, причиной обрушения моста стали дожди.

Почти ежегодно в Приморье происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. Из-за рельефа очень многие дороги в крае проходят по мостам, которых в регионе более 1,6 тыс.