В Хабаровском крае площадь пожаров сократилась до 162,2 тыс. га

Всего на территории реггиона зарегистрировано 42 возгорания

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Пожары на 34,8 тыс. га потушили за сутки в Хабаровском крае, сейчас в регионе действуют более четырех десятков возгораний, общая площадь при этом значительно сократилась с начала недели.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 42 пожара на общей площади 162 169 га. <...> Ликвидировано пять пожаров на 34 809 га", - говорится в телеграм-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки. Горят северные территории - Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы, уточнили ТАСС в министерстве.

В начале недели в регионе насчитывалось свыше 90 пожаров на более чем 273 тыс. га, а в конце прошлой - площадь пожаров составляла более 300 тыс. га.

В настоящее время к борьбе с огнем привлечено 52 человека, задействовано пять воздушных судов.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям запрещено посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим ЧС в лесах.

С начала пожароопасного сезона в крае произошло 644 пожара на общей площади порядка 746,2 тыс. га.