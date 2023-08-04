В трех районах Приморья нарушено автомобильное сообщение

Причиной стали сильные дожди

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Дорожное сообщение в Дальнереченске, а также Лазовском и Красноармейский муниципальных округах Приморского нарушено из-за сильных дождей, сообщает пресс-служба Министерства по делам ГО и ЧС Приморья.

"В связи с обильными осадками с 3 по 4 августа на севере Приморского края местами прошли сильные ливни, из-за которых произошли переливы дорог. Автомобильное сообщение нарушено в трех районах: Дальнереченский район, Лесозаводск и Красноармейский муниципальный округ. В селе Зимники Дальнеречинского района в зоне подтопления находится 100 придомовых участков, пять частных домовладений, 200 жителей. Из них 20 детей", - сообщает ведомство.

Уточняется, что в Лесозаводске в результате обрушения моста в селе Иннокентьевка отрезаны от городского сообщения оказались 236 частных домов, 625 жителей из них 108 детей. Кроме того, в районе 184 км трассы Дальнереченск - Рощино - Восток произошел размыв дороги, здесь проезд ограничен. Есть перелив на автодороге Дальнереченск - Ариадная, из-за которого отрезано семь населенных пунктов: Зимники, Вербное, Малиново, Любимова, Савиновка, Ариадное, Пожига. Есть альтернативный проезд через село Уборку.

По данным министерства, наибольшее количество осадков в Приморье выпало в Красноармейском муниципальном округе - 94 мм, в Дальнереченском муниципальном районе - 77 мм и в Пожарском муниципальном округе - 66 мм. Для ликвидации последствий ЧС в муниципалитетах края сформирована группировка сил и средств в составе 2 204 человек и 1 149 единиц техники.