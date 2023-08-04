В Хабаровске произошел пожар в торговом центре

Здание покинули 200 человек

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные выехали на тушение торгового центра в Хабаровске, где произошло возгорание электропроводки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Выехали по повышенному номеру на тушение пожара в торговом центре "Атриум". Выезжало 9 единиц техники, 32 человека, сейчас привлечено меньше. Из здания самостоятельно вышли порядка 200 человек персонала и посетителей", - сказали в пресс-службе.

Возгорание произошло на втором этаже центра из-за неисправности электропроводки, загорелся также утеплитель. Площадь составила 3 кв. м, идет ликвидация огня.