В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб один человек

Еще один пострадал

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Водитель грузовика столкнулся с двумя машинами на трассе в Подмосковье, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, на 31-м км автодороги М-9 "Балтия" водитель, управляя грузовой автомашиной Iveco, совершил попутное столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП один человек погиб и еще один получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.