В Таиланде на острове Пхукет россиянин утонул во время купания в море

Погибший проигнорировал красные флаги, запрещающие заходить в водоем

БАНГКОК, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин утонул во время купания в море на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщила газета The Phuket Express.

Инцидент произошел на пляже Сурин в четверг вечером. По данным туристической полиции, гражданин РФ проигнорировал вывешенные вдоль пляжа красные флаги, запрещающие заходить в море. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли мужчину из воды и провели сердечно-легочную реанимацию.

Генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов сообщил корреспонденту ТАСС, что информация из полиции по поводу этого инцидента в генконсульство не поступала, а родственники погибшего за консульской помощью не обращались. Российский дипломат обратил внимание отдыхающих на распространенные в Таиланде обратные подводные течения, которые могут унести человека в море. "Хотя везде есть информация, что необходимо плыть влево или вправо, параллельно к берегу, чтобы выйти из этого течения. Оно может возникнуть в любом месте, даже в нескольких местах одного пляжа", - сказал он.

За последнюю неделю на пляжах Таиланда утонули четыре иностранца. Отдыхающие часто игнорируют предупреждения властей и спасателей об опасности купания в море в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. Именно в этот период обратные течения особенно распространены в Таиланде.