Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ атаковать Крым беспилотниками

Их сбили дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Средства ПВО России уничтожили 10 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Крыма, еще 3 беспилотника были подавлены средствами РЭБ, заявили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 БПЛА. Еще 3 беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате пресеченной атаки на полуостров никто не пострадал, разрушений не последовало.