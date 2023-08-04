4 августа, 03:54,
обновлено 4 августа, 04:03
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ атаковать Крым беспилотниками

EPA/ VALDA KALNINA, архив
© EPA/ VALDA KALNINA, архив

Их сбили дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Средства ПВО России уничтожили 10 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Крыма, еще 3 беспилотника были подавлены средствами РЭБ, заявили журналистам в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 БПЛА. Еще 3 беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате пресеченной атаки на полуостров никто не пострадал, разрушений не последовало. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация