В Иркутской области в реке нашли тела двух человек

Их обнаружили в зоне поисков пропавшей ранее семьи с внуком

ТАСС, 4 августа. Тела мужчины и женщины найдены в реке Чучуй Иркутской области в зоне поисков пропавшей в июле семьи с внуком, отправившихся на рыбалку в Киренском районе региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чучуй тела человека. На место в отдаленный район для проверки и информации выдвинулись сотрудники полиции и следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины", - сказано в сообщении.

Ране в Киренском районе Иркутской области пропала семейная пара и несовершеннолетний. Семейная пара со своим внуком отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лене в Киренском районе. Семья должна была вернуться 17 июля, однако в указанный день они не появились. В ходе поиска пропавших была обнаружена перевернувшаяся моторная лодка, в которой находились личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход и результаты расследования которого контролирует прокуратура области. В ведомстве отметили, что органы полиции и следователи проводят проверку личности найденных в реке Чучуй тел.