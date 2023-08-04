В высокогорной Грузии спасатели эвакуировали еще 80 человек из района схода оползня

Общее число эвакуированных составило 150

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели эвакуировали еще 80 человек из курортного местечка Шови, расположенного в высокогорном крае Рача. Об этом сообщает МВД республики.

Людей пришлось эвакуировать на вертолетах, которые продолжили вылеты с раннего утра пятницы. Примерно столько же человек еще ждут эвакуации из зоны стихийного бедствия. Общее число эвакуированных людей к этому времени составляет 150. Пресс-служба правительства Грузии в свою очередь сообщает, что на место стихии вылетел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Оползень в Шови сошел в четверг днем. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции. В первый день удалось эвакуировать 70 человек. В результате поисково-спасательных работ также были найдены тела двух человек.

В пятницу к спасательной операции подключились еще два вертолета. Порядка 50 человек до сих пор не могут выйти на связь. Для получения информации о них работает горячая линия.