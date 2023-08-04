В Таиланде восемь человек погибли в результате столкновения автомобиля и поезда

Еще трое пострадали

БАНГКОК, 4 августа. /ТАСС/. Восемь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в провинции Канчанабури на западе Таиланда. Об этом сообщила газета The Bangkok Post.

По данным полиции, водитель пикапа Isuzu, в кузове которого находились люди, под давлением одного из пассажиров выехал на железнодорожный переезд, чтобы успеть пересечь ж/д пути до проезда поезда. При этом водитель игнорировал предупреждающий сигнал машиниста. Один из выживших успел выпрыгнуть из пикапа до столкновения с поездом.