На одной из дорог Ставрополья возобновили движение после селевого потока

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Движение на подтопленной проезжей части дороги Светлоград - Благодарный - Буденновск из-за селевого потока возобновлено на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Возобновлено движение на участке трассы Буденновск - Благодарный у поселка Целинный, который перекрывался из-за последствий ливня", - написал Владимиров в Telegram-канале.
По его словам, ночью дорожные службы убрали значительную часть грязевых наносов с полей. Работа продолжится до полного устранения последствий стихии.
Накануне в связи с негативными погодными условиями произошло подтопление проезжей части автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск, из-за селевого потока было ограничено движение для транспорта.