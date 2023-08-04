На одной из дорог Ставрополья возобновили движение после селевого потока

Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что дорожные службы уже убрали значительную часть грязевых наносов с полей

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Движение на подтопленной проезжей части дороги Светлоград - Благодарный - Буденновск из-за селевого потока возобновлено на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Возобновлено движение на участке трассы Буденновск - Благодарный у поселка Целинный, который перекрывался из-за последствий ливня", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, ночью дорожные службы убрали значительную часть грязевых наносов с полей. Работа продолжится до полного устранения последствий стихии.

Накануне в связи с негативными погодными условиями произошло подтопление проезжей части автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск, из-за селевого потока было ограничено движение для транспорта.