В Дальнереченске ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что проезд доступен во все населенные пункты на технике повышенной проходимости

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Дальнереченска ввели режим ЧС из-за вызванных сильными дождями подтоплений и размытия дорог, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Из-за сильных дождей в Дальнереченске введен режим ЧС. Отрезано село Иннокентьевка. Для жителей организована лодочная переправа, им доставляют продукты питания. Легковым автомобилям закрыт проезд: на трассе Дальнереченск - Ариадное (74-78 км); село Зимники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в районе уже наблюдается спад воды, рабочие готовятся восстанавливать дорогу. Проезд доступен во все населенные пункты на технике повышенной проходимости. На территории сел находятся спасательные службы для контроля и оказания экстренной помощи.

В пятницу было нарушено дорожное сообщение в Дальнереченске, Лесозаводске и Красноармейском муниципальном округе Приморского края из-за сильных дождей. По данным Приморского гидрометцентра, в некоторых районах края выпало до полумесячной нормы осадков за сутки.