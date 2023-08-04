На Тайване четыре человека погибли из-за тайфуна "Канун"

Еще двое получили ранения

ГОНКОНГ, 4 августа. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения в дорожно-транспортном происшествии на Тайване из-за сложных погодных условий, вызванных тайфуном "Канун". Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, инцидент произошел 3 августа около 12:00 по местному времени (07:00 мск), когда инженерно-строительная машина подрядчика государственной электроэнергетической компании острова Taiwan Power упала с обрыва при повороте на узкой горной дороге. Предполагаемой причиной аварии является рыхлая почва и скользкая дорога из-за проливных дождей, вызванных тайфуном.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили четырех человек без признаков жизни, еще двое получили травмы. Как заявила Taiwan Power, в автомобиле находились подрядные рабочие. Компания также сообщила подрядчику, что из-за тайфуна все работы временно приостановлены.

Причины аварии устанавливаются, ведется расследование.

В ночь на 4 августа тайфун находился ближе всего к Тайваню. Ожидается, что он изменит направление движения и начнет удаляться на северо-восток от острова. В настоящее время скорость ветра в центральной части тайфуна составляет около 35 м/с с порывами до 50 м/с.

Ранее "Канун" ударил по самой южной японской префектуре Окинава. По последним данным, там погибли два человека, еще 64 пострадали.