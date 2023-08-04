В Новосибирске в батутном центре за три года работы 62 ребенка получили травмы

По данным следствия, в центре работали инструкторы без необходимой спортивной и профессиональной квалификации, используемое оборудование не обеспечивало безопасность посетителей

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Шестьдесят два несовершеннолетних получили травмы, в том числе компрессионные переломы позвонков, в батутном центре в Новосибирске за три года его существования. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области, которое расследовало уголовное дело, возбужденное в отношении руководительницы этого центра.

"В период с 2019 по 2022 год обвиняемая организовала батутный центр, расположенный в Дзержинском районе города Новосибирска. <...> 62 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет при посещении батутного центра получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе в виде компрессионных переломов позвонков, а также ушибы", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в батутном центре работали инструкторы, не имеющие необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а используемое оборудование не обеспечивало безопасность посетителей. Прокурор Дзержинского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу руководительницы центра, оно передано в суд.