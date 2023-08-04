В Краснодаре оштрафовали хозяйку сервалов, которых нашли в гараже

Животные конфискованы

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Мировой суд Краснодара на основании возбужденного прокуратурой административного правонарушения оштрафовал хозяйку двух краснокнижных сервалов, обнаруженных в мае в гараже города. Животные переданы в "Сафари парк", сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"По инициативе прокуратуры Центрального административного округа Краснодара владелица сервалов, живших в гаражном боксе, привлечена к административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). По результатам рассмотрения производства мировым судом ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей с конфискацией сервалов", - говорится в сообщении.

Сервалы изъяты у хозяйки и находятся в "Сафари парке". В суде владелица животных пояснила, что приобрела диких кошек для личных нужд за 100 тыс. рублей, а держала их в арендованном гараже, так как вольер для них был еще не готов. В ходе проверки прокуратурой установлено, что они были завезены в гараж еще в феврале посредством обычной доставки одного из сервисов такси. Документы на животных у женщины отсутствовали, ею были представлены лишь два свидетельства о вакцинации сервалов с именами Мариус и Минерва.

Ранее сообщалось, что диких кошек сервалов - самку и самца - нашли запертыми в гараже Краснодара, информация об их содержании в антисанитарных условиях поступила от зоозащитников. Силовиками была установлена личность владелицы, ею оказалась временно проживающая на территории Краснодара женщина.

Дикие сервалы занесены в Красную книгу со статусом "вид, находящийся под угрозой".